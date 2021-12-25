Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eski Manisa Yolu üzerinde Ahmet Akyol'un (24) kullandığı 16 AJC 815 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kamyon garajı duvarına çarptı.
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri
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