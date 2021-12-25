Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eski Manisa Yolu üzerinde Ahmet Akyol'un (24) kullandığı 16 AJC 815 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kamyon garajı duvarına çarptı.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title