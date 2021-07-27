Manisa'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi'nde Suriyeli M.H, (21) kullandığı plakasız motosikletin kontrolünü kaybetti.

Yolun karşısında bulunan bir evin avlusuna giren motosiklet, avluda oynayan 3 yaşındaki A.O'ya çarptı.

Kazada 3 yaşındaki A.O. ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde O.U'nun (24) kullandığı 45 PN 179 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile yanındaki C.G. (21), ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram