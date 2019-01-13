Manisa'daki Şiddetli Yağış

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kentteki şiddetli sağanaktan zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Baybatur ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Akpınar Mahallesi'nde DSİ sulama kanalında yapılan temizleme çalışmalarını inceleyen Baybatur, doğal afetten zarar gören mahalleleri ziyaret ederek, son durum ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Baybatur, yağışlar nedeniyle il genelinde afetler yaşandığını belirterek, belediye ekiplerinin yoğun mesai harcayarak zararı en aza indirmeye çalıştığını kaydetti.

Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Baybatur, "Burada yaşanan doğal bir afettir. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Burada oluşan zararları mağduriyetleri devletimiz, valiliğimizin koordinesinde en kısa sürede giderecektir. Bu konuda hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Buradaki yaraları belediyemiz, valiliğimiz ve hükümetimiz ile en kısa sürede saracağız. Bu yaşanan afet nedeni ile tüm hemşehrilerimize çok geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA