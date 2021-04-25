Manisa'daki Çıngırak Deresi keşfedilmeyi bekliyor
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Manisa'daki Çıngırak Deresi keşfedilmeyi bekliyor

Manisa'daki Çıngırak Deresi keşfedilmeyi bekliyor
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Kültür Sanat

Doğaseverler ve bölge halkının ilgi gösterdiği Manisa'nın Kula ilçesindeki Çıngırak Deresi ve çevresi manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.

Doğaseverler ve bölge halkının ilgi gösterdiği Manisa'nın Kula ilçesindeki Çıngırak Deresi ve çevresi manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.

Yaklaşık 400 bin yıl önce oluştuğu tespit edilen bölge, Kula ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ayvatlar Mahallesi'nden başlayıp Gediz Nehri'ne kadar uzanıyor.

Bölgede yaşayanlar dışında çok bilinmeyen Çıngırak Deresi ve çevresindeki, şelaleler, tarihi çeşmeler ve bitki örtüsü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Az sayıda doğasever tarafından zaman zaman gruplar halinde ziyaret edilen bu bölgenin turizme kazandırılması Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından çalışma başlatıldı.

Dere ve çevresi için hazırlanan projede bölgeye ulaşımın daha kolay sağlanması amacıyla yol çalışması yapılıyor.

Ziyaretçilerin doğada zaman geçirebilecekleri dinlenme alanları oluşturulması da planlanıyor.

"Doğa sporcularının gözdesi haline getireceğiz"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine, salgın sürecinde ilçenin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Kula'nın jeopark alanları, tarihi konaklarıyla çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu aktaran Tosun, "Çıngırak Deresi önemli bir turizm noktası. Pandemi sürecinde bu önemli noktaların ön plana çıkarılması amacıyla planlama ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Kula barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir destinasyon. Özellikle doğa sporcularının gözdesi haline getireceğiz. Yapılacak yatırımlarla da burası Kula turizmine önemli katkı sağlayacak." dedi.

Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Yiğit Karakuzu da Çıngırak Deresi'nin bitki örtüsü, bazalt kaya mağaraları, tatlı su kaynakları ve küçük şelalelerle hayranlık uyandırdığını söyledi.

Derenin eşsiz bir jeolojik alan olduğuna işaret eden Karakuzu, "Burası günümüzden yaklaşık 400 bin yıl önce oluşmuş. Kula'da yaşanan volkanik hareketliliğin ikinci evresinde oluşan vadi, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli bir yürüyüş rotası alanı olmaya aday." diye konuştu.

Jeopark alanı içerisinde bulunan potansiyel yürüyüş rotalarını belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Karakuzu, rotalara ulaşımın daha kolay olması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Karakuzu, bu bölgenin jeopark olarak salgın sonrasında turizme çok hızlı bir giriş yapmasını planladıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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