Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Demirci ilçe merkezinde gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken Demirci-Simav kara yolu üzerindeki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Kar yağışı ile beyaza bürünen dağlarda güzel görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşlar, Akçakertik mevkisine çıkarak kar topu oynadı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yolları trafiğe açık tutabilmek için ekiplerin 24 saat görevde olacağını, olası mağduriyetlere karşı da bir arama kurtarma ekibinin görev yapacağını ifade etti.

Karın akşam saatlerinde ilçe merkezinde de etkili olmasını beklediklerini kaydeden Selçuk, Demirci-Simav kara yolunu kullanacak sürücülerin kar lastiği ile yola çıkmalarını, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay