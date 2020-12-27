Yolda kalan yaşlı adamı polisler evine götürdü
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Yolda kalan yaşlı adamı polisler evine götürdü

27.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:54

Manisa'da polis ekipleri, yolda kalan yaşlı vatandaşı ekip aracıyla evine ulaştırdı.

Manisa'da polis ekipleri, yolda kalan yaşlı vatandaşı ekip aracıyla evine ulaştırdı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde kent merkezinde kontrol çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, yolda gördükleri yaşlı adamı ekip aracıyla evine götürdü.

Yaşlı adamın aracının yağmurdan etkilenmemesi için üzerine naylon çadır ile örten ekipler, daha sonra görevlerinin başına döndü.

O anlara ait videoyu sosyal medyadan paylaşan Valilik, "Devriye ekiplerimiz, yolda kalan yaşlı bir vatandaşımızı ikametine kadar bıraktı. Vali Yaşar Karadeniz, vefakarlıklarından dolayı polisimizi tebrik etti." ifadelerine yer verdi.

Yolda kalan yaşlı adamı polisler evine götürdü
Yolda kalan yaşlı adamı polisler evine götürdü
Yolda kalan yaşlı adamı polisler evine götürdü
Yolda kalan yaşlı adamı polisler evine götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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