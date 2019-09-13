Manisa'da yıldırım düşen ev alev alev yandı

13.09.2019 18:03

Manisa'nın Salihli ilçesinde yıldırımın isabet ettiği tek katlı ev alev alev yandı.



Yangın, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selimçeşmesi mevkisinde bulunan Halil İbrahim Güçlü'ye ait yazlık evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Yangın vatandaşların müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.



Yangında ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Kaynak: İHA