Manisa'da Yaşlılar İçin Bisiklet Turu Düzenlenecek

Manisa Huzuevi Vakfı ve Velespit Academy işbirliği ile Yaşlılar Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlenecek.

Manisa'da yaşlıların katılımı ile Pazar günü saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak bisiklet severler, buradan Manisa Huzurevi Vakfı'na doğru pedal çevirecek.



Vakıf Müdürü Ayşe Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Huzurevi Vakfı'nın yaşlılık alanında hizmet veren birkaç sayılı vakıflardan biri olduğunu ve burada yaşlıları sevindirmek, onları mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



İhtiyaç sahiplerini, aile yuvalarını aratmamak gayesiyle 76 yılından bu yana hizmet verdiklerini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Yaşlılar Haftası'nı biz de bir bayram gibi kutlamak istedik. Güzel bir sosyal sorumluluk projesini Velespit Academy ile birlikte fikir ve emek ortaklığı yaptığımız etkinliğimizin adı 'Huzura Doğru Pedalla' çok sıra dışı bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte Manisalılar Yaşlılar Haftası için pedallayacak. Büyüklerimizin evlerine doğru pedallayacak ve Yaşlılar Haftası'nı birlikte bir coşkuyla onları mutlu edecek şekilde sıra dışı bir şekilde yaşamak. Bu anlamda çok emek verdik, etkinlik hazırladık."



Velespit Academy Koordinatörü Ramazan Yüksel ise, yaklaşık bir saatlik 7.2 kilometrelik parkurda Manisa şehir içinden ilerleyerek huzur evine kadar pedal çevireceklerini ifade etti.



Geniş bir katılım beklediklerini aktaran Yüksel, şöyle konuştu:

"Bisikletli ve normal vatandaşlar olarak güzel bir etkinlik yapacağız, canlı müzik, yemeklerimiz, eğlencelerimiz, sıra dışı oyunlarımız yani buradaki maksat işin açıkçası huzurevinde kalan misafirlerimize, amcalarımıza, teyzelerimize keyifli vakit geçirtmek. Yılın bir günü değil aslında her gün onlarla birlikte olduğumuzu o duyguyu Manisalı 7'den 77'ye tüm bireylerle doya doya vermek istiyoruz. Yani karşılıklı empati yapmak istiyoruz. Bugün bizler bu yaşlardayız ama yarın onarın yaşında olacağız. Sağlıklıyken bisiklete binmek gerektiğini, spor yapmak gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yaşlılar Haftası'nı kutlayacağız. Güzel olacak diye düşünüyorum, herkesi bekliyoruz."