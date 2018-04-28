Manisa'da Türk ve Suriyeli Yetimler Unutulmadı

Manisa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kentte yaşayan yetim çocuklar için eğlence düzenledi.

Manisa Kent Park'ta düzenlenen etkinlikle Suriyeli ve Manisalı yetimler, sabah kahvaltısı sonrası palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Dernek başkanı Mehmet Turhan, burada yaptığı konuşmada, "15 Mayıs Yetim Günleri" kapsamında Manisa'da yaşayan yetim çocukların yüzlerinin gülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliklerin yıl boyunca süreceğini ifade eden Turhan, "İHH'nın dünya genelinde bakmış olduğu yetim sayısı 90 bin 710 civarındadır. Manisa'da Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun' projesi kapsamında 990 yetim çocuğumuza sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe destek veren Eğitim Bir Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner ise, yetime değer vererek sahip çıkmanın İslam inancının da gereği olduğuna dikkati çekerek, sendika olarak bundan sonra da yetimleri ilgilendiren her projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.