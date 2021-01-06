Manisa'da TÜGVA'lı gençlerden polise destek ziyareti
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Manisa'da TÜGVA'lı gençlerden polise destek ziyareti

06.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:58
Manisa'da TÜGVA'lı gençlerden polise destek ziyareti

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, görev başındaki polisleri ziyaret etti.

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, görev başındaki polisleri ziyaret etti.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Amirliği ve uygulama yapan ekipleri ziyaret eden TÜGVA üyeleri adına açıklama yapan TÜGVA Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtti.

Gürcan, "Bugün onlarla beraber olmak istedik. Her zaman onların yanındayız. Onlara destek vermek, onların yanında olmak istedik bu soğuk havada. TÜGVA olarak her zaman iyiliğin, ahlakın ve adaletin yanında olan gençler olarak bugün de onların yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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