Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre, Ali Işık yönetimindeki 45 SC 882 plakalı traktör Yenipazar Mahallesi Kökbayır mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Işık'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Işık, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA