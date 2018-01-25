Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sarıgöl'den Alaşehir istikametine seyreden İbrahim İlker Akgül (28) idaresindeki 35 GA 6976 plakalı otomobil, Sarıgöl çıkışında bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Akgül araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.