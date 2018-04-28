Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı karı kocayı silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Caddesi üzerinde kimliği henüz belirsiz bir kişi ile Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya arasında sözlü tartışma yaşandı.

İddiaya göre kimliği belirsiz kişi tapanca ile Kaya çiftini vurdu. Saldırgan, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya çifti, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.