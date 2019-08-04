MANİSA'DA SİGARA DEPOSUNDA YANGIN

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir depoda çıkan yangında binlerce paket sigara yanarken 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Gaziler Mahallesi'nde bulunan Tüccarlar Sitesi'ndeki bir sigara firmasına ait depoda çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, sigara yüklü olduğu öğrenilen 3 araç ile depo içerisindeki binlerce paket sigara yandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA