Manisa'da seyir halindeki cip yandı
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Manisa'da seyir halindeki cip yandı

14.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:38
Manisa'da seyir halindeki cip yandı

Manisa'nın Soma ilçesinde seyir halindeki cip yanarak kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Soma ilçesinde seyir halindeki cip yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soma-Bergama çevre yolunda İsmail Özerdem'in kullandığı 45 ABM 786 plakalı cip henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Cipin motor bölümünden duman çıktığını gören Özerdem, aracından inerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Cip kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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