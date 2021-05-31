Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
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Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü

Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde dağdan gelen sel suları mahalleyi savaş alanına çevirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde dağdan gelen sel suları mahalleyi savaş alanına çevirdi. 17 evin zarar gördüğü mahalle henüz bir yıl olmadan ikinci sel felaketini yaşarken, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ormandan gelen sel sularına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde 23 Haziran 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinin benzeri yine yaşandı. Bir sene bile dolmadan ikinci kez sel felaketini yaşayan mahalle adeta savaş alanına dönerken, selin ardından Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Belediyesi ve MASKİ ekipleri mahalleye giderek çalışmalara başladı. 17 evin zarar gördüğü ve su bastığı mahallede sel sularının aktığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

"Her türlü desteğe hazırız"

Sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Büyükbelen'de bir yıl olamadan yine bir sel felaketi yaşadık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 2019-2020 yılında Orman İşletmenin dağda yaptığı yol çalışması sırasında iptal edilen su kanalları su yatakları var. Buradaki su yataklarının sayısı azaltılmış ve şiddetli yağışlarda bu su yatakları suyu kaldıramıyor ve sele neden oluyor. Orman İşletme bir an önce dağda azaltmış olduğu su yataklarına çözüm bulmalı. Biz Saruhanlı Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Büyükbelenli hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri de mahallede hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. - MANİSA

Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü
Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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