Manisa'da sağanak etkili oluyor

Manisa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı caddeleri, geçitleri su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Eski Garaj mevkisinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Muradiye Mahallesinde bir alt geçide dolan su nedeniyle aracıyla mahsur kalan kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6279 Sokak'ta bulunan 2 evde de su baskını yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı (MASKİ) ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

Suyu tahliye eden ekiplere teşekkür eden ev sahibi Fatih Ögel, evde küçük çaplı hasar oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır