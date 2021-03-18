Manisa'da piknik tüpünün alev alması sonucu 1 kişi yaralandı
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Manisa'da piknik tüpünün alev alması sonucu 1 kişi yaralandı

18.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:40
Manisa'da piknik tüpünün alev alması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın, piknik tüpünün alev alması sonucu yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın, piknik tüpünün alev alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özyurt Mahallesi'nde yaşayan Döne K, mutfakta yemek yaptığı sırada piknik tüpü alev aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Döne K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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