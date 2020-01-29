Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

29.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:08
Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

'nın ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C.Ö'nün (23) kullandığı 35 AP 8041 plakalı otomobil, 'nde yolun karşısına geçen Musa Sözen'e (14) çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.


Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sözen'in cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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