Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara E 96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö.(62) yönetimindeki 35 GE 0868 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Özcan'a(81) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tahsin Özcan'ın olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özcan'ın cansız bedeni otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Otomobil sürücüsü Metin Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Sevgilisini öldürüp 'Planlı değildi' dedi, cinayetten dakikalar önce 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Sevgilisini öldürüp "Planlı değildi" dedi, cinayetten dakikalar önce "Herkes yaptığının bedelini öder" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:50:35. #1.14#

title