Manisa'da orman yangını
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Manisa'da orman yangını

29.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:03
Manisa'da orman yangını

MANİSA'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangına 10 helikopter, 2 söndürme uçağı, 23 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 3'ü Manisa Büyükşehir Belediyesi diğerleri ise çevre ilçelerden gelen 10 kadar itfaiye aracı da destek verdi. Kayacık Mahallesi'nin batı kesiminden başlayan yangında, alevlerin, doğu istikametindeki Tüpüler Mahallesi'nin kuzeyi ve Kalabak Deresi'nin kuzeybatı yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Hava kararmadan alevlerin önüne geçebilmek için ekiplerin yoğun çabası sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle çalışmalarda güçlük yaşanıyor. Alevlerin bir çok noktadan görüldüğü yangında, ilçenin üzerini yoğun duman kapladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da katıldı.


Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İNCE

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