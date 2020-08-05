Manisa'da orman yangını
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Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesi Karacakaş Mahallesi'nde yerleşim yerine 2 kilometrelik alanda başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

05.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:46

Manisa'nın Soma ilçesi Karacakaş Mahallesi'nde yerleşim yerine 2 kilometrelik alanda başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Karacakaş Mahallesi merkezine çok yakın noktada henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar İşletme Müdürlüğü ekiplerince 3 helikopter, 8 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik yoğun uğraşı sonucu yangın mahalle merkezine iki kilometrelik bir mesafe kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ormanlık alanlar soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'da orman yangını

Kaynak: AA

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