Manisa'da Motosiklet Kazası Can Aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza; Gümüş Mahallesi Gümüşçayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu yönünden, E96 karayolu yönüne gitmekte olan Nedim Karagöz(20) yönetimindeki 45 LG 336 plakalı motosiklet önce yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Duman'a(62) ve daha sonra da park halindeki araçlara çarptı. Motosiklet sürücüsü Nedim Karagöz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.



Motosikletin çarptığı yaya Hüseyin Duman ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - MANİSA