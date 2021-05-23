Manisa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Manisa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Urganlı Mahallesi'ndeki Kaplıca mevkisinde N.C'nin (19) kullandığı 45 ZB 1569 plakalı motosiklet ile A.B. (38) idaresindeki 45 ADB 973 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü N.C. ile motosikletteki S.A. (38) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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