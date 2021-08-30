Manisa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Burak Uzun'un kullandığı 45 RA 4076 plakalı motosiklet, Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde devrildi.
Haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Ramazan Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak