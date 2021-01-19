Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

19.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:54
Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muharrem Demirel yönetimindeki 45 ABC 37 plakalı minibüs, Gölmarmara kavşağında Mahir Solak'ın kullandığı 35 U 772 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüs sürücüsü ile 6 yolcu yaralandı.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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