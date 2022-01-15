Manisa'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Hamzabeyli Mahallesi'nden Turgutlu merkezine seyreden Ali Kemal S. (18) yönetimindeki 35 KF 9834 plakalı minibüs ile Bekir İzmir (75) yönetimindeki 45 ET 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Bekir İzmir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

title