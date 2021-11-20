Manisa'da kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karaoğlanlı Mahallesindeki bir kafede kumar oynandığı ihbarı üzerine Manisa İl Jandarma ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 dijital oyun makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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