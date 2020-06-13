Manisa'da koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti Manisa'da hayvanlarını otlatmak için gittiği merada üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Manisa'da hayvanlarını otlatmak için gittiği merada üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde merada koyunlarını otlatan Hasan Hüseyin Oygün'ün üzerine yıldırım düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Oygün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA