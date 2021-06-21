Manisa'da köy ilkokulunda 36 yıl görev yapan öğretmen anısına zeytin fidanları dikildi
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Manisa'da köy ilkokulunda 36 yıl görev yapan öğretmen anısına zeytin fidanları dikildi

Manisa'da köy ilkokulunda 36 yıl görev yapan öğretmen anısına zeytin fidanları dikildi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde bir köy ilkokulunda 36 yıl görev yapan öğretmen anısına zeytin ve çam fıstığı fidanları toprakla buluşturuldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir köy ilkokulunda 36 yıl görev yapan öğretmen anısına zeytin ve çam fıstığı fidanları toprakla buluşturuldu.

Kenger Mahallesinde binin üzerinde öğrencinin yetişmesine ve meslek sahibi olmasına vesile olan köy öğretmeni merhum Hasan Ali Ergül anısına etkinlik düzenlendi.

Kenger Kültür ve Dayanışma Derneği, Jeopark Belediyeler Birliği ve mahalle sakinlerinin organize ettiği etkinlikte merhum öğretmen anısına zeytin ve çam fıstığı fidanları toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğinde duygu dolu anlar yaşayan merhum öğretmen Hasan Ali Ergül'ün oğlu emekli öğretmen Yüksel Ergül, AA muhabirine, "Babam 36 yıl köyümüze hizmet etmiştir. Yetiştirdiği nesiller iş alanında çalışmaya devam etmektedirler. Burada bu etkinliği yapmamızdaki amaç, köyümüzün kaderini değiştiren, binin üzerinde çocuğun hayatına dokunarak geleceğine yön veren öğretmenimizin anısının yaşamasıdır." diye konuştu.

Etkinlikte Hasan Ali Ergül'ün öğrencileri de merhum öğretmenle ilgili anılarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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