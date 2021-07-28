Son dakika haberi | MANİSA'DA KAZA GEÇİREN HASTAYI ELİ VE AYAĞINDAN YATAĞA BAĞLADILAR İDDİASI
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Son dakika haberi | MANİSA'DA KAZA GEÇİREN HASTAYI ELİ VE AYAĞINDAN YATAĞA BAĞLADILAR İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, alkollü olan ve geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yılmaz C.'nin (50), iddiaya göre geçen cumartesi gecesinden bu yana eli ve ayağından yatağa bağlı olarak bekletilmesi yakınlarının tepkisine neden oldu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, alkollü olan ve geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yılmaz C.'nin (50), iddiaya göre geçen cumartesi gecesinden bu yana eli ve ayağından yatağa bağlı olarak bekletilmesi yakınlarının tepkisine neden oldu. Hastaneye geldikleri zaman gördükleri karşısında şaşırdığını belirten hastanın yakınları, hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

24 Temmuz Cumartesi günü Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Yılmaz C., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle kaza yaptı. Sol bacağında kırık bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz C., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve bilinci yerinde olmayan Yılmaz C., iddiaya göre yatağa bağlandı. Hareket etmemesi için eli ve ayağından yatağa bağlanan Yılmaz C.,'nin durumunu gören yakınları duruma tepki gösterdi. Hastalarını eli ve ayağından yatağa bağlı bir şekilde görüntüleyen kardeşi Hülya B. ve eniştesi Fuat B., kaymakamlığa giderek şikayette bulundu.

Görüntülerde kayınbiraderinin durumunu aktaran enişte Fuat B., İzmir'de oturuyoruz. Bayram tatili için Erzurum'a gittik. Kayınbiraderimin kaza yaptığını öğrendik ve geldik. Salihli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde, cumartesi gece saatlerinden beridir yatıyor ve hiç müdahale edilmemiş. Acı çektiği için ve tepki gösterdiği için de iple yatağa bağlamışlar. Bu durumu kabul etmiyoruz dedi.

Son dakika haberi | MANİSA'DA KAZA GEÇİREN HASTAYI ELİ VE AYAĞINDAN YATAĞA BAĞLADILAR İDDİASI
Son dakika haberi | MANİSA'DA KAZA GEÇİREN HASTAYI ELİ VE AYAĞINDAN YATAĞA BAĞLADILAR İDDİASI
Son dakika haberi | MANİSA'DA KAZA GEÇİREN HASTAYI ELİ VE AYAĞINDAN YATAĞA BAĞLADILAR İDDİASI
Son dakika haberi | MANİSA'DA KAZA GEÇİREN HASTAYI ELİ VE AYAĞINDAN YATAĞA BAĞLADILAR İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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