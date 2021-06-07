Manisa'da kayısıyı don vurdu
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Manisa'da kayısıyı don vurdu

Manisa'da kayısıyı don vurdu
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, mart ve nisan aylarında yaşanan don olayı, kayısı üretimini olumsuz etkiledi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, mart ve nisan aylarında yaşanan don olayı, kayısı üretimini olumsuz etkiledi. Kayısı üretiminin neredeyse bittiği kentte üretici, üzüntü yaşıyor.

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Salihli'de kayısıyı, don vurdu. Salihli'nin Adala, Taytan, Akören ve Dombaylı mahallelerindeki 4 bin dönümde yapılan kayısı üretiminde yaşanan don, neredeyse ürün bırakmadı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kayısı bahçelerini ziyaret etti. Üreticiyle bir araya gelerek bilgi alan Yalvaç, sonrasında değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Bu yıl bırakın hasat etmeyi kendi sofralarımızda bile yiyecek kayısı bulamayacağız. Don olayından dolayı, ağaçlarımızı tek tek gezmemize rağmen hasat edecek kayısı bulamadık. Maalesef yüzde 100'e yakın bir zararımız var. Üreticimiz bu sezon kayısıdan hiç ürün alamadan cebine 1 kuruş girmeden kapatacak. Kısacası kayısı üretimiz zor günler yaşıyor. Yıla ve sezonuna göre, ağaç başına 40-50 kilo ürün alıyorduk. 4 bin dönüm alanda kayısı yetiştiriliyor. Ancak bu yıl soframızda yiyecek kadar kayısımız yok."

Dombaylı Mahallesi'nde 35 yıldır kayısı üretimi yapan Özay Aydoğan ise, "Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bu sene çoluğumuza çocuğumuza neredeyse manavdan kayısı almaya başladık. Çünkü ağaçlarımızda çocuğumuza yedirecek kayısı dahi yok. Kayısı ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Suyunu, ilaçlamasını ve gübresine dikkat ederiz. Bunun içine mazotunu da ekledik mi hepsi masraf. Bu yıl masrafımız çok ama, ürün olmadığı için elimize geçen 1 TL de yok. Kayısı alımı için Türkiye'nin her yerinden alıcılar geliyordu. Bu yıl kayısı olmayınca, doğal olarak alıcı da gelmiyor. Ürünün olmayışı, alıcının gelmemesi, her esnafı işçiyi etkiledi. Kayısı olmadığı için Dombaylı olarak hayalet bir köy gibiyiz" dedi.


Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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