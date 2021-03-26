Manisa'da karantinayı ihlal eden yabancı uyruklu kişiye ceza kesildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu halde parkta oturduğu tespit edilen Afganistan uyruklu kişiye ceza uygulandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu halde parkta oturduğu tespit edilen Afganistan uyruklu kişiye ceza uygulandı.

Mimar Sinan Mahallesi Ulupark bölgesinde çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, parkta oturan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

Yapılan sorgulamada bu kişinin koronavirüs hastası olduğu ve karantinada bulunması gerektiği belirlendi.

Parka çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine götürülen kişiye karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır