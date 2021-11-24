Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Büyükbelen Mahallesi Gölmarmara Salihli kara yolunda G.D. (45) idaresindeki 35 PEA 72 plakalı kamyonet ile A.Ç. (80) yönetimindeki 45 HA 3878 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki A.Ç. (80), A.Ç.(70) ve T.Ş.(19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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