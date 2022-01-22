Manisa'da kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonları

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayrı ayrı gerçekleştirilen kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı tahmin edilen M.C.G'yi takibe aldı. M.C.G'nin evinden çıkan A.S'de yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bölgede gözcülük yaptığı tespit edilen S.Ö. de "boncuk atan" tabanca ile yakalandı.

M.C.G'nin evindeki aramada 4,15 gram metamfetamin, 14 alüminyum folyo parçası, 1 folyo rulosu ile 205 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.C.G. ve S.Ö'den S.Ö, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.C.G. tutuklandı.

Kaçak tütün operasyonu

Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede kaçak tütün satışına yönelik yaptıkları operasyonda 2 dükkan, 2 depo, 2 araç ve 3 evde yaptığı aramada 88 kilo 380 gram kıyılmış açık tütün, 175 gram bandrolsüz paketli tütün, 4 kilogram nargile tütünü, 17 bin 640 doldurulmuş makaron ve 129 bin 400 boş makaron ele geçirdi.

Operasyonla ilgili 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.