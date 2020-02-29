Manisa'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı

29.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:26

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan M.A. (65), R.A. (51) ile H.A.'nın (67) kaçak kazı yaptıkları ve evlerinde tarihi eser niteliği olan objeler bulunduğu bilgisini aldı.



Şüphelilerin evlerine operasyon düzenlen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve testiler ele geçirdi.

Zanlıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA