Manisa'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:26
Manisa'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı

'nın ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan M.A. (65), R.A. (51) ile H.A.'nın (67) kaçak kazı yaptıkları ve evlerinde tarihi eser niteliği olan objeler bulunduğu bilgisini aldı.


Şüphelilerin evlerine operasyon düzenlen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve testiler ele geçirdi.

Zanlıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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