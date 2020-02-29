Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haber

Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir kafeteryada kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:40
Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde, bir kafeteryada kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kafeteryada kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.


İş yerinde yapılan aramada 16 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler