Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. - MANİSA

Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan

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