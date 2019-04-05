Manisa'da İlçe Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Manisa'nın Demirci, Soma, Sarıgöl ve Kula ilçelerinde seçilen belediye başkanları ilçe seçim kurullarından mazbatalarını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın MHP'den seçilen adayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, düzenlenen törenle mazbatasını Sarıgöl İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

Daha sonra Sarıgöl Belediyesi önünde düzenlenen törene, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve partililer katıldı.

İkinci kez seçilerek ilçeye hizmet etme fırsatı yakaladığı için heyecanlı olduğunu belirten Selçuk, "Sarıgöl halkına teşekkür ederim. İlçem için çalışmalarıma devam edeceğim."

Demirci Belediye Başkanı Selçuk, mazbatasını aldı

Demirci'de seçimi kazanan mevcut Belediye Başkanı Selami Selçuk, başkanlık mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Selçuk, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle mazbatasını Hakim Safa Altınkaya'dan aldı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Belediye Meclis üyesi adayları, AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



Selçuk, Demircililerin teveccühünü kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu teveccühün sonunda da beklentileri karşılayacağız. Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz her sözün takipçisi olmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yılı tamamladığımızda verdiğimiz sözleri tutarak vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız." dedi.

Kula Belediye Başkanı mazbatasını aldı

Kula'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hüseyin Tosun, mazbatasını aldı.



Adliye önünde düzenlenen törende, ilçe seçim kurulu başkanı hakim Gamze Özçelik'ten mazbatasını alan Tosun, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçimlerin kazasız belasız bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye genelinde yüzde 66 ile partisi adına en yüksek oyu alarak seçildiğine dikkati çeken Tosun, "Bu seçimi yüzde 66 gibi bir rakamla kendi rekorumuzu kırarak kazanmak nasip oldu. İnşallah hayırlara vesile olur, güzel günler görürüz ve hayırlı hizmetlere vesile olur." diye konuştu.

Törenin ardından Yunus Emre Kent Meydanı'nda Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırgız, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Mazbata törenine katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Soma Belediye Başkanı Ali Tulup mazbatasını aldı

Soma ilçesinde yeniden başkan seçilen, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li mevcut belediye başkanı Ali Tulup, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Mazbata teslim törenine, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım ve yeni seçilen Soma Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Tulup, seçimin ilçe için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Soma'nın menfaatleri için el ele, omuz omuza vererek Soma'ya güzel hizmetler yapmayı rabbim bize nasip etsin. Söz konusu Soma olunca gerisi teferruattır. Umarım diğer meclis üyeleri de böyle düşünüyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA