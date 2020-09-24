Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs tedbirlerini görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs tedbirlerini görüştü

24.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:33
Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs tedbirlerini görüştü

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşülerek alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşülerek alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlık ettiği toplantı Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını kapsamında Manisa'da yapılan çalışmalar, vaka sayılarındaki artışı önlemek için yeni alınması gereken tedbirler ile salgın sürecinde yaşanan aksaklık ve sıkıntıların çözümüne ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Karadeniz, salgınla mücadelenin devam ettiğini, sağlık ve denetim ekiplerinin salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, tüm vatandaşların kurallara uymada hassasiyet göstermesi durumunda salgınla mücadelenin başarılı sonuçları olacağını söyledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Charles Michel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Can Bartu Tisserand Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs tedbirlerini görüştü - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 16:37:53. #1.15#
title