Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Akhisar'ın Hamidiye Mahallesi Akhisar Yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında Y.B.'nin (E/27) idaresindeki 45 AFT 866 plakalı araçla Akhisar yönünden Zeytinliova Mahallesi'ne seyir halinde olan ve karşı yönden gelen R.T. (E/63) idaresindeki 48 TF 636 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 45 AFT 866 plakalı araç sürücüsü Y.B., 48 TF 636 plakalı araç sürücüsü R.T. ve araçta yolcu olarak bulunan C.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından adli tahkikata başlanırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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