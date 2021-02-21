Manisa'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
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Manisa'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

21.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:02
Manisa'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Manisa'da yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek bırakıldı.

Manisa'da yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demirci ilçesinde sokak hayvanları için belirlenen noktalara, Alaşehir Belediyesi ekipleri de yüksek kesimlere yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşından bu yana hayvanlar için, 6 bin 680 kilogram besi yemi ile 820 kilogram pazar artığı bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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