Halk otobüsünden düşen kadın yaralandı
18.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:34
Manisa'da özel halk otobüsünden inmeye çalıştığı sırada düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da özel halk otobüsünden inmeye çalıştığı sırada düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.
İbrahim G.'nin kullandığı 45 D 0121 plakalı özel halk otobüsünden Mustafa Kemal Paşa Caddesinde inmek isteyen Siyaset Akbulut (45), iddiaya göre bu sırada otobüsün hareket etmesi nedeniyle yere düştü.
Yaralanarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır