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Manisa'da fırtına çatıyı uçurdu

Manisa'da fırtına çatıyı uçurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarak yoldaki arabaların üzerine devrilirken, olayda yaralanan olmadı.

GÖLMARMARA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarak yoldaki arabaların üzerine devrilirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi Talatpaşa Caddesi ile Barbaros Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarak caddedeki arabaların üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarla çatı parçalarını araçların üzerinden kaldırırken olayda yaralanan olmadı. - MANİSA

Manisa'da fırtına çatıyı uçurdu

Manisa'da fırtına çatıyı uçurdu

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