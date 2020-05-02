Manisa'da evde kumar oynayan 20 kişiye 86 bin lira ceza
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Manisa'da evde kumar oynayan 20 kişiye 86 bin lira ceza

Manisa'da evde kumar oynayan 20 kişiye 86 bin lira ceza
02.05.2020 02:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 02:08

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye toplam 86 bin 275 lira para cezası verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye toplam 86 bin 275 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini edinen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinde 20 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, iş yerindeki 20 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, kısıtlamayı ihlal edip sokağa çıktıkları, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 86 bin 275 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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