Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Bekir Baykuş'un (74) kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe Mahallesi yolunun Onbeştonluk mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün cenazesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

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