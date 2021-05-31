Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Bekir Baykuş'un (74) kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe Mahallesi yolunun Onbeştonluk mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün cenazesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın