Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlhan Keskin (66) yönetimindeki 35 EA 8892 plakalı otomobil, Üçpınar Tekeller Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Keskin'in yanı sıra otomobilde bulunan Hülya Keskin (60) ve Fikriye Silici (70) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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