Depoda çıkan yangın hasara yol açtı
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Depoda çıkan yangın hasara yol açtı

02.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:01
Depoda çıkan yangın hasara yol açtı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, depo olarak kullanılan binada çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, depo olarak kullanılan binada çıkan yangın söndürüldü.

Dilşikar Mahallesi 908 Sokak'ta bulunan ve depo olarak kullanılan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangında bina içerisinde bulunan plastik kasa ve paletler yanarken, binada hasar oluştu.

Depoda çıkan yangın hasara yol açtı
Depoda çıkan yangın hasara yol açtı
Depoda çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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