Manisa'da cinayet: 1 ölü

02.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:08

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışmada silah çeken taraflardan biri tartıştığı adamı ensesinden vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarcılıkla uğraşan Erhan Kaya (43), Karaköy'de kurulan pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra bölgede bulunan bir pastaneden kahvaltı yapmak için börek almaya gitti. Erhan Kaya, cadde üzerindeki pastane önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen F.S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında şüpheli F.S. silahını çıkararak Erhan Kaya'nın ense bölgesine doğru 3 el ateş etti. Erhan Kaya kanlar içinde yere yığılırken şüpheli F.S. ise olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan F.S. bölgede bulunan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede ense bölgesine mermilerin isabet ettiği Erhan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetin ardından olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan Kaya'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.



F.S.'nin cinayeti neden işlediği ise henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA