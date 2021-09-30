Manisa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı - Haberler
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Manisa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükkıran Mahallesi'nde Zekeriya Ercan'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Alevlerin sıçradığı ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar mahalle sakinlerinin yardımı ile kurtarıldı.

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Manisa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

Manisa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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